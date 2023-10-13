Путин назвал «чушью собачьей» заявления о причастности РФ к подрыву Balticconnector

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утверждения о возможной причастности России к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией — «чушь собачья», заявил президент РФ Владимир Путин.

«Чушь собачья», — сказал он, отвечая на вопрос о «следе России» в этом инциденте.