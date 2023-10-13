РФ известно о продаже вооружений с Украины через черный рынок на Ближний Восток — Путин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия располагает информацией о продажах вооружений с Украины через черный рынок на Ближний Восток, эти поставки поставлены на поток. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.

«У нас, конечно, есть данные о продаже [украинцами] вооружения, в том числе на Ближний Восток», — сказал глава государства. «У меня нет симпатий к сегодняшнему руководству Украины, но то, что это делается на уровне руководства Украины, здесь я сомневаюсь», — добавил он.

«А поток идет, конечно, там поток целый», — отметил Путин.