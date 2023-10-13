РФ известно о продаже вооружений с Украины через черный рынок на Ближний Восток — Путин
17:40 13.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия располагает информацией о продажах вооружений с Украины через черный рынок на Ближний Восток, эти поставки поставлены на поток. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.
«У нас, конечно, есть данные о продаже [украинцами] вооружения, в том числе на Ближний Восток», — сказал глава государства. «У меня нет симпатий к сегодняшнему руководству Украины, но то, что это делается на уровне руководства Украины, здесь я сомневаюсь», — добавил он.
«А поток идет, конечно, там поток целый», — отметил Путин.
НОВОСТИ
- 18:45 13.10.2023
- Глава Еврокомиссии: Европа стоит на стороне Израиля
- 18:30 13.10.2023
- ЦБ РФ выпустил очередной прогноз по инфляции
- 18:25 13.10.2023
- Путин: Курс доллара не связан с какими-то проблемами в экономике
- 17:12 13.10.2023
- Путин назвал «чушью собачьей» заявления о причастности РФ к подрыву Balticconnector
- 17:00 13.10.2023
- Великобритания разместит более 20 тыс. военных в Северной Европе в 2024 году — Reuters
- 16:32 13.10.2023
- Потери ВСУ за неделю на купянском направлении составили свыше 830 военных
- 16:12 13.10.2023
- Израиль свергнет режим ХАМАС и уничтожит его военный потенциал — глава Минобороны
- 16:02 13.10.2023
- СМИ: Снижение уровня одобрения кредитов негативно отразится на населении
- 16:00 13.10.2023
- Два украинских беспилотника перехвачены над Белгородской и Брянской областями
- 15:32 13.10.2023
- Винер призвала отказаться от участия в Олимпиаде после решения МОК отстранить ОКР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать