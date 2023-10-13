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Глава Еврокомиссии: Европа стоит на стороне Израиля

18:45 13.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз поддерживает Израиль, который имеет право и обязан защитить себя в противостоянии с палестинским радикальным движением ХАМАС, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Израиль. Ее заявление распространила пресс-служба ЕК.

«Перед лицом этой неописуемой трагедии есть только один возможный ответ: Европа стоит на стороне Израиля. И Израиль имеет право защищаться. Фактически он обязан защищать свой народ. И мы должны назвать своим именем зверства, творимые ХАМАС. Это терроризм. Это акт войны. Ничто не может оправдать действия ХАМАС. Настало время проявить солидарность с Израилем и его народом. И именно поэтому я здесь», — сказала она.

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