ЦБ РФ выпустил очередной прогноз по инфляции

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России в 2023 году складывается около верхней границы прогноза от 15 сентября в 6-7%, следует из материалов ЦБ РФ.

«Инфляция в 2023 г. складывается около верхней границы прогноза от 15 сентября 2023 г.: 6-7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — отметил регулятор.

Годовая инфляция в России в сентябре достигла 6% и в ближайшие месяцы продолжит расти, следует из материалов ЦБ. «В сентябре потребительские цены выросли на 0,87%. В среднем за III квартал месячный прирост цен составил 0,96%, что в пересчете на год соответствует 12,1%. Годовая инфляция продолжила повышаться, достигнув 6% (в августе — 5,15%). По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться», — говорится в материалах регулятора.