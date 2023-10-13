18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс рубля к доллару не связан с какими-то проблемами в российской экономике, вопрос в валютном регулировании. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин.

«Курс доллара не связан с какими-то проблемами в экономике. Ничего подобного нет», — сказал глава государства журналистам.

Он отметил, что в РФ экономика стабильна, макроэкономические показатели хорошие и прогнозируются на ближайшие полгода — год, однако вопрос только в валютном регулировании, и власти от него отказались.