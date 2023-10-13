Дополнительные системы ПВО Зеленский просит на зиму «в аренду»

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев попросил некоторые страны передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) хотя бы на зимний период. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«У нас такая мультисистема — к некоторым государствам мы обращаемся, чтобы нам предоставили даже на зиму, на зимний период некоторые системы — потому что у них их мало, поэтому говорим даже о таких комбинированных вещах. Таким образом, есть системы, которые придут и будут у нас, а есть системы, которые мы ищем и нашли, чтобы их взять на зимний период», — сказал Зеленский на брифинге по итогам встрече в Одессе с и. о. премьера Нидерландов Марком Рютте.