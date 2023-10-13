Новак заявил, что нефтегазовые доходы РФ в этом году выросли

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нефтегазовые доходы России в этом году выросли, они даже превышают план. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Business FM.

«Нефтегазовые доходы выросли в этом году? Выросли. И они даже перевыполняются по результатам года, о чем нам недавно говорил Минфин», — сказал он.