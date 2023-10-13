Новак заявил, что нефтегазовые доходы РФ в этом году выросли
20:00 13.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нефтегазовые доходы выросли в этом году? Выросли. И они даже перевыполняются по результатам года, о чем нам недавно говорил Минфин», — сказал он.
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