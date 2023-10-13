Максимальный уровень террористической угрозы введен во Франции
21:33 13.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, введен уровень «опасность теракта», который является максимальным из трех, предусмотренных действующим антитеррористическим планом Vigipirate («Вижипират»).
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