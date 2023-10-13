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НОВОСТИ

Максимальный уровень террористической угрозы введен во Франции

21:33 13.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции приняли решение ввести максимальный уровень террористической угрозы после убийства школьного учителя в коммуне Аррас на севере страны и на фоне роста угроз в связи с кризисом в Израиле. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По его данным, введен уровень «опасность теракта», который является максимальным из трех, предусмотренных действующим антитеррористическим планом Vigipirate («Вижипират»).

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