Максимальный уровень террористической угрозы введен во Франции

21:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции приняли решение ввести максимальный уровень террористической угрозы после убийства школьного учителя в коммуне Аррас на севере страны и на фоне роста угроз в связи с кризисом в Израиле. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По его данным, введен уровень «опасность теракта», который является максимальным из трех, предусмотренных действующим антитеррористическим планом Vigipirate («Вижипират»).