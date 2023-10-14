Боевикам ХАМАС было дано задание «убивать как можно больше людей» - СМИ
09:00 14.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС перед нападением на Израиль дало указание боевикам убивать как можно больше мирных жителей. Об этом сообщила израильская государственная телерадиокомпания Kan.
По ее данным, документы с инструкциями принадлежали бойцам взвода ХАМАС, которые принимали участие в нападении на кибуц Алумим. Там говорится, что им нужно убивать мирных жителей, брать заложников, оборонять сектор от сил Армии обороны Израиля и ожидать дальнейших указаний.
Аналогичные сведения сообщила телекомпания NBC, в распоряжении которой оказались «сверхсекретные документы» ХАМАС, найденные в вещах убитых боевиков. Из бумаг следует, что среди целей были начальные школы и молодежный центр в кибуце Кфар-Саад, а задачей членов радикального движения было «убить как можно больше людей», взять заложников и быстро переместить их на территорию сектора Газа.
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