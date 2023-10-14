0
0
143
НОВОСТИ

Воздух в Москве 14 октября может прогреться до +14С

09:20 14.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, дождь, местами гроза и температура воздуха до плюс 14 градусов прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. Днем в столице будет 12-14 градусов тепла, в ночь на воскресенье — до плюс 11 градусов.

Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с, местами с порывами до 18 м/с. Атмосферное давление составит примерно 742 мм ртутного столба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 14.10.2023
Боевикам ХАМАС было дано задание «убивать как можно больше людей» - СМИ
0
149
22:45 13.10.2023
Нетаньяху заявил, что ведущиеся удары по Газе «только начало»
0
804
21:33 13.10.2023
Максимальный уровень террористической угрозы введен во Франции
0
763
20:00 13.10.2023
Новак заявил, что нефтегазовые доходы РФ в этом году выросли
0
843
19:45 13.10.2023
Дополнительные системы ПВО Зеленский просит на зиму «в аренду»
0
1099
18:45 13.10.2023
Глава Еврокомиссии: Европа стоит на стороне Израиля
0
907
18:30 13.10.2023
ЦБ РФ выпустил очередной прогноз по инфляции
0
967
18:25 13.10.2023
Путин: Курс доллара не связан с какими-то проблемами в экономике
0
826
17:40 13.10.2023
РФ известно о продаже вооружений с Украины через черный рынок на Ближний Восток — Путин
0
802
17:12 13.10.2023
Путин назвал «чушью собачьей» заявления о причастности РФ к подрыву Balticconnector
0
825

Возврат к списку