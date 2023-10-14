Британские ученые предрекают человечеству голодные бунты из-за глобального потепления

16:01 Источник: Газета.Ru

Перебои в поставках продовольствия из-за изменений климата способны привести к беспорядкам в Великобритании в ближайшие десятилетия. К такому выводу пришли британские ученые из Кембриджского университета, Университета Йорка и других учреждений. Исследование опубликовано в научном журнале Sustainability.

Оценкам экспертов, нехватка основных продуктов, таких как пшеница, хлеб, макаронные изделия и крупы, могут стать наиболее вероятными причинами общественных волнений в течение следующих 50 лет. Дефицит провизии, вероятно, возникнет из-за экстремальных погодных явлений, которые вызваны глобальным потеплением.