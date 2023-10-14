В Марселе вооруженный ножом неизвестный напал на посетителей

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей супермаркета на северо-востоке Марселя. По информации газеты La Provence, по меньшей мере три человека получили ранения.

Инцидент произошел в районе Шартрё в 10:30 по местному времени (11:30 мск). По предварительным данным, посетитель вступил в спор с одним из продавцов, в ходе перепалки достал нож. Когда же продавец и двое других покупателей попытались утихомирить агрессивно настроенного мужчину, тот нанес им несколько ударов ножом.