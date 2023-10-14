Белый дом планирует ввести новые ограничения на поставки в Китай оборудования в области ИИ - СМИ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о введении новых ограничений на поставку в Китай микросхем и оборудования в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, в начале следующей недели американский Минторг опубликует распоряжение, в котором будет скорректирован введенный в прошлом году режим экспортного контроля. Новые ограничения будут применены к экспорту менее производительных современных микросхем, чем те, которые попали под рестрикции в октябре 2022 года. Кроме того, будет ограничен экспорт оборудования для производства современных полупроводников. Как отмечает портал, решение Белого дома направлено на «предотвращение получения Китаем военного преимущества в области ИИ».