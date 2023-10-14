Властям пришлось эвакуировать посетителей Версальского дворца из-за сообщения о бомбе
17:31 14.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмечается, что эвакуируют как посетителей дворца, так и тех, кто пришел на прогулку в сад и парк дворцового комплекса, площадь которого превышает 800 гектаров. В соцсетях уже опубликованы несколько видео от посетителей, которые спокойно покидают территорию дворца.
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