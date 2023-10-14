Властям пришлось эвакуировать посетителей Версальского дворца из-за сообщения о бомбе

17:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посетители Версальского дворца во Франции были эвакуированы после получения администрацией исторического объекта сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Отмечается, что эвакуируют как посетителей дворца, так и тех, кто пришел на прогулку в сад и парк дворцового комплекса, площадь которого превышает 800 гектаров. В соцсетях уже опубликованы несколько видео от посетителей, которые спокойно покидают территорию дворца.