ЦАХАЛ: ХАМАС препятствует безопасному проезду жителей сектора Газа на юг

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС препятствует безопасному передвижению жителей на юг анклава, заявила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«ХАМАС препятствует безопасному проезду жителей сектора Газа на юг [сектора]. После предупреждения ЦАХАЛа жители сектора Газа начали эвакуироваться из своих домов к югу от Вади-Газа (пересыхающий ручей, пересекающий сектор Газа посередине, — прим. ТАСС) в целях собственной безопасности. ХАМАС препятствует безопасному проезду жителей сектора Газа по центральным дорогам», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.