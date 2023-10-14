ЦАХАЛ: ХАМАС препятствует безопасному проезду жителей сектора Газа на юг
20:30 14.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«ХАМАС препятствует безопасному проезду жителей сектора Газа на юг [сектора]. После предупреждения ЦАХАЛа жители сектора Газа начали эвакуироваться из своих домов к югу от Вади-Газа (пересыхающий ручей, пересекающий сектор Газа посередине, — прим. ТАСС) в целях собственной безопасности. ХАМАС препятствует безопасному проезду жителей сектора Газа по центральным дорогам», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.
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