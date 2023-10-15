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Сеймур Херш считает, что город Газа вскоре перестанет существовать

09:00 15.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские войска планируют «сровнять с землей» город Газа и территории к северу от него в ходе операции с привлечением ВВС и использованием американских управляемых авиабомб. Такое мнение выразил в своем блоге в Substack американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

«После того как истощенное голодом гражданское население будет вынуждено уйти, оперативные планы Израиля предусматривают, что ВВС уничтожат оставшиеся строения в Газе и к северу от нее. Город Газа перестанет существовать, — указывает журналист. — Затем Израиль начнет сбрасывать американские бомбы весом 5 тыс. фунтов (2,2 тонны — прим. ТАСС), также известные как „противобункерные авиабомбы“ с JDAM (с комплектом высокоточного наведения — прим. ТАСС), на территории, которые сровняли с землей».

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