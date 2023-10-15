Израиль на несколько часов открывает из Газы гуманитарный коридор
10:20 15.10.2023 Источник: Интерфакс
По информации ЦАХАЛ, гуманитарный коридор откроется в 10:00 и будет работать до 13:00 по местному времени (совпадает с мск). В это время израильские военные обещают не обстреливать главную магистраль сектора Газа Салах-эд-Дин.
НОВОСТИ
- 10:20 15.10.2023
- Израиль на несколько часов открывает из Газы гуманитарный коридор
- 09:00 15.10.2023
- Сеймур Херш считает, что город Газа вскоре перестанет существовать
- 20:30 14.10.2023
- ЦАХАЛ: ХАМАС препятствует безопасному проезду жителей сектора Газа на юг
- 19:35 14.10.2023
- Лидер ХАМАС заявил, что палестинцы не собираются покидать Газу и Западный берег
- 11:45 14.10.2023
- ВМС США объяснили причины задержки отправки второго авианосца в Средиземное море
- 09:00 14.10.2023
- Боевикам ХАМАС было дано задание «убивать как можно больше людей» - СМИ
- 19:45 13.10.2023
- Дополнительные системы ПВО Зеленский просит на зиму «в аренду»
- 18:45 13.10.2023
- Глава Еврокомиссии: Европа стоит на стороне Израиля
- 17:00 13.10.2023
- Великобритания разместит более 20 тыс. военных в Северной Европе в 2024 году — Reuters
- 16:32 13.10.2023
- Потери ВСУ за неделю на купянском направлении составили свыше 830 военных
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать