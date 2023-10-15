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НОВОСТИ

Израиль на несколько часов открывает из Газы гуманитарный коридор

10:20 15.10.2023 Источник: Интерфакс

Израиль в воскресенье откроет гуманитарный коридор на несколько часов в секторе Газа, чтобы мирные граждане могли уехать в южные части анклава, сообщает Jerusalem Post.

По информации ЦАХАЛ, гуманитарный коридор откроется в 10:00 и будет работать до 13:00 по местному времени (совпадает с мск). В это время израильские военные обещают не обстреливать главную магистраль сектора Газа Салах-эд-Дин.

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