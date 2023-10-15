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МВФ не устоит умалчивать о госдолге некоторых развитых стран - Силуанов

11:00 15.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в своем выступлении на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК) указал на игнорирование проблемы госдолга развитых стран. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ по итогам заключительной министерской встречи Группы двадцати под председательством Индии, которая прошла 12–13 октября 2023 года в Марракеше.

«Антон Силуанов в своем выступлении указал на игнорирование проблемы госдолга развитых стран», — говорится в сообщении. «Долговой кризис — это ключевой риск для мировой экономики, причем наибольшую озабоченность вызывает ситуация с уровнем госдолга у отдельных развитых стран. МВФ не следует умалчивать об этом, так как ситуация только усугубляется», — приводит ведомство его слова.

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