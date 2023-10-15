Если Запад захочет воевать с Россией, то это будет уже «другая война» - Путин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Горячий» конфликт Запада с Россией, если таковой произойдет, не ограничится рамками специальной военной операции, «это будет совсем другая война», заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Так по просьбе ведущего Павла Зарубина он прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния.

«Мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они хотят воевать с Россией, то это же совсем другая война, это не проведение специальной военной операции», — подчеркнул Путин.