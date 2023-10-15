Если Запад захочет воевать с Россией, то это будет уже «другая война» - Путин
12:05 15.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Так по просьбе ведущего Павла Зарубина он прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния.
«Мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они хотят воевать с Россией, то это же совсем другая война, это не проведение специальной военной операции», — подчеркнул Путин.
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