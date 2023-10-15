Министр обороны Израиля рассказал, какая война будет вестись в Газе
17:03 15.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы достанем все их туннели, мы достанем всех боевиков ХАМАС. Пока мы их не уничтожим, мы не завершим миссию», — сказал Галант, слова которого приводит издание The Times of Israel.
«Это будет мощная война, это будет смертоносная война, это будет точная война, и это будет война, которая изменит ситуацию навсегда», — сказал Галант,.
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