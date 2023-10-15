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Министр обороны Израиля рассказал, какая война будет вестись в Газе

17:03 15.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные намерены уничтожить в секторе Газа все туннели радикальной организации ХАМАС и всех ее боевиков, военная операция не завершится, пока эта задача не будет выполнена. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

«Мы достанем все их туннели, мы достанем всех боевиков ХАМАС. Пока мы их не уничтожим, мы не завершим миссию», — сказал Галант, слова которого приводит издание The Times of Israel.

«Это будет мощная война, это будет смертоносная война, это будет точная война, и это будет война, которая изменит ситуацию навсегда», — сказал Галант,.

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