Путин назвал чушью западный порядок, основанный на правилах
09:00 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западный порядок, основанный на правилах, — чушь, потому этих правил никто никогда не видел и не согласовывал. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
«Вы видели когда-нибудь эти правила? Нет, потому что их никто никогда не писал и никогда никто ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь», — сказал глава государства.
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