Даниэль Нобоа победил на выборах президента Эквадора
09:05 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Эквадора Гильермо Лассо поздравил Даниэля Нобоа с победой на выборах главы государства и назначил встречу для обсуждения передачи власти.
«Я буду рад принять тебя во вторник в президентском дворце. Мы уже должны начать работать над передачей власти, чтобы ты более глубоко узнал о ситуации в Эквадоре в экономической и социальной сфере, а также в вопросах безопасности. Мои поздравления», — написал он в соцсети X («икс», ранее Twitter).
Лассо также поблагодарил вооруженные силы и полицию за обеспечение порядка в день выборов. «Сегодня мы голосовали в мире и показали нашу решимость в защите демократии», — отметил глава государства.
В воскресенье в Эквадоре прошел второй тур досрочных выборов президента, которые были назначены в мае Лассо с целью роспуска парламента, который должен был рассмотреть вопрос его импичмента. Национальный избирательный совет страны уже провозгласил Нобоа, представляющего центристское движение «Национальное демократическое действие», победителем. Новый глава государства вступит в должность в конце ноября или в начале декабря этого года. Очередные президентские и парламентские выборы должны пройти в Эквадоре в 2025 году.
35-летний Нобоа, сын одного из богатейших предпринимателей страны, станет самым молодым президентом в истории Эквадора. Политик, который не входил в число фаворитов перед первым туром выборов, обещает спасти экономику страны с помощью программы по стимулированию производства и занятости за счет государственной поддержки малых и средних предприятий, налоговых льгот для компаний и привлечения иностранных инвестиций. Нобоа также выступает за ужесточение контроля за наркотиками и улучшение снабжения правоохранительных органов.
Нобоа входил в парламентскую группу дружбы между Эквадором и Россией и в этом качестве ездил в Москву в сентябре 2022 года. Поездка была оплачена компанией семьи Нобоа. Политик заявлял, что осуждает специальную военную операцию РФ на Украине, но в то же время предлагал Эквадор в качестве посредника в диалоге между Москвой и Киевом.
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