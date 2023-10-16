Туск заявил о прекращении эпохи власти в Польше партии Качиньского

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер крупнейшей польской оппозиционной Гражданской коалиции Дональд Туск заявил о прекращении эпохи власти партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS), которая руководила страной последние восемь лет, и победе демократической оппозиции.

«Это конец плохих времен, конец правления PiS. Мы отстранили их от власти», — сказал Туск после оглашения предварительных итогов состоявшихся в республике парламентских выборов. «Мы уже сегодня можем сказать, что это конец власти PiS. Мы выиграли демократию, свободу, нашу Польшу», — добавил он.

«Стоит вопрос, можно ли будет превратить этот успех в наш новый срок у власти. Мы этого пока не знаем», — сказал в свою очередь Качиньский, признав тем самым слабый результат своей партии.