Байден не считает, что в палестино-израильском конфликте наступил момент для перемирия

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден считает, что Израиль «должен ответить» на нападение боевиков палестинского радикального движения ХАМАС, но полагает, что израильские силы сделают все возможное для избежания жертв среди мирного населения при проведении операции в секторе Газа.

«Я уверен, Израиль сделает все, что в его силах, чтобы избежать убийства мирных граждан», — подчеркнул президент США.

Он добавил, что считает оккупацию сектора Газа «ошибкой». «По моему мнению, ХАМАС, экстремистские элементы ХАМАС не представляют все население Палестины. И я считаю, что будет ошибкой для Израиля вновь оккупировать Газу», — заявил он.

Однако Байден не считает, что реализовать идею сосуществования двух государств получится в ближайшее время. «Не сейчас, не сейчас, не сейчас. Но думаю, Израиль понимает, что существенная часть палестинцев не разделяет идеи ХАМАС и „Хезболлах“, — сказал он.