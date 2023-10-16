Потери Украины в попытках контрнаступления в 8 раз превышают российские — Путин
10:00 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
«С 4 июня оно (контрнаступление — прим. ТАСС) продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери (со стороны Украины — прим. ТАСС). Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении», — сказал глава российского государства.
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