Потери Украины в попытках контрнаступления в 8 раз превышают российские — Путин

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

«С 4 июня оно (контрнаступление — прим. ТАСС) продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери (со стороны Украины — прим. ТАСС). Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении», — сказал глава российского государства.