В Кропивницком и Миргороде прогремели взрывы

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многочисленные взрывы прогремели в украинских городах Кропивницком (ранее — Кировоград) и Миргороде Полтавской области, а также в контролируемом Киевом городе Запорожье. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Ранее серия взрывов была зафиксирована в украинском городе Днепре (ранее — Днепропетровск).

По состоянию на 01:10 мск воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.