В Кропивницком и Миргороде прогремели взрывы
10:05 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Многочисленные взрывы прогремели в украинских городах Кропивницком (ранее — Кировоград) и Миргороде Полтавской области, а также в контролируемом Киевом городе Запорожье. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».
Ранее серия взрывов была зафиксирована в украинском городе Днепре (ранее — Днепропетровск).
По состоянию на 01:10 мск воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
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