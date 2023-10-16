Внеблоковый статус Украины для РФ чрезвычайно важен — Путин

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает для себя чрезвычайно важным внеблоковый статус Украины, потому что нельзя строить безопасность одних стран за счет подрыва безопасности других. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

«Мы говорили о том, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других, безопасность для всех должна быть одинаковой. В этой связи для нас чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины», — сказал российский лидер.

По его словам, РФ имеет право на обеспечение своей безопасности, как и любое другое государство. «Если мы считаем, что расширение НАТО за счет Украины создает для нас угрозы, мы просим, чтобы это услышали», — подчеркнул Путин.

По его словам, еще в 1991 году Администрация США того времени обещала, что не будет расширения НАТО на восток. «После этого состоялось пять волн расширения, и каждый раз мы высказывали свои озабоченности. Каждый раз нам говорили: да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же были устные обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет? Все, до свидания», — рассказал президент РФ.

Он констатировал, что «с такими людьми очень трудно вести диалог».