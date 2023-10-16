Лидеры ряда стран Ближнего Востока заверили Блинкена, что не хотят эскалации конфликта
10:32 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидеры Израиля и ряда арабских государств заверили госсекретаря США Энтони Блинкена, посетившего эти страны на минувшей неделе, что не хотят дальнейшего распространения палестино-израильского конфликта по региону. Об этом Блинкен сообщил в соцсети X («икс», ранее Twitter).
«За последние несколько дней я посетил Израиль, Иорданию, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет. Что я услышал от каждого из этих партнеров — это общее видение необходимости предотвратить конфликт от дальнейшего распространения, защитить жизни беззащитных людей, и предоставить помощь тем в Газе, кто в ней нуждается», — отметил дипломат.
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