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НОВОСТИ

Лидеры ряда стран Ближнего Востока заверили Блинкена, что не хотят эскалации конфликта

10:32 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры Израиля и ряда арабских государств заверили госсекретаря США Энтони Блинкена, посетившего эти страны на минувшей неделе, что не хотят дальнейшего распространения палестино-израильского конфликта по региону. Об этом Блинкен сообщил в соцсети X («икс», ранее Twitter).

«За последние несколько дней я посетил Израиль, Иорданию, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет. Что я услышал от каждого из этих партнеров — это общее видение необходимости предотвратить конфликт от дальнейшего распространения, защитить жизни беззащитных людей, и предоставить помощь тем в Газе, кто в ней нуждается», — отметил дипломат.

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