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НОВОСТИ

Собянин: Москвичи на mos.ru сделали более 250 тыс. пожертвований на добрые дела

10:07 16.10.2023

Благотворительный сервис на городском портале mos.ru за три года смог объединить 86 проверенных организаций и тысячи неравнодушных москвичей. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при помощи сервиса можно поддержать детей и взрослых, семьи и пожилых людей, а также животных, экологические и научно-образовательные проекты.

«На добрые дела направлено уже больше 250 тыс. пожертвований на общую сумму свыше 86 млн руб.», – отметил глава города в своем Telegram.
Горожане, которые хотят направить деньги на благотворительность, на портале могут выполнить перевод без регистрации и авторизации. Все включенные в систему организации были проверены, при этом раз в квартал на специальной странице каждой благотворительной программы публикуют отчет о том, как использовались собранные средства.

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