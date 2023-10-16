Собянин: Москвичи на mos.ru сделали более 250 тыс. пожертвований на добрые дела

10:07

Благотворительный сервис на городском портале mos.ru за три года смог объединить 86 проверенных организаций и тысячи неравнодушных москвичей. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при помощи сервиса можно поддержать детей и взрослых, семьи и пожилых людей, а также животных, экологические и научно-образовательные проекты.

«На добрые дела направлено уже больше 250 тыс. пожертвований на общую сумму свыше 86 млн руб.», – отметил глава города в своем Telegram.

Горожане, которые хотят направить деньги на благотворительность, на портале могут выполнить перевод без регистрации и авторизации. Все включенные в систему организации были проверены, при этом раз в квартал на специальной странице каждой благотворительной программы публикуют отчет о том, как использовались собранные средства.