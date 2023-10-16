Туристический автобус вылетел с дороги в Приморье, два человека погибли
11:00 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Туристический автобус, направлявшийся из Китая в Уссурийск в Приморском крае, съехал в кювет, сообщает пресс-служба регионального министерства ГО и ЧС. Известно о двоих погибших.
«По предварительной информации, туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, автобус съехал в кювет. На данный момент двое погибших, много пострадавших. В автобусе находилось 48 пассажиров», — говорится в сообщении.
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