0
0
11
НОВОСТИ

Туристический автобус вылетел с дороги в Приморье, два человека погибли

11:00 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туристический автобус, направлявшийся из Китая в Уссурийск в Приморском крае, съехал в кювет, сообщает пресс-служба регионального министерства ГО и ЧС. Известно о двоих погибших.

«По предварительной информации, туристический автобус ехал из Китая в Уссурийск. Потеряв управление, автобус съехал в кювет. На данный момент двое погибших, много пострадавших. В автобусе находилось 48 пассажиров», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 16.10.2023
Обломки БПЛА нашли в Саратовской области
0
29
10:32 16.10.2023
Лидеры ряда стран Ближнего Востока заверили Блинкена, что не хотят эскалации конфликта
0
98
10:20 16.10.2023
Внеблоковый статус Украины для РФ чрезвычайно важен — Путин
0
124
10:07 16.10.2023
Собянин: Москвичи на mos.ru сделали более 250 тыс. пожертвований на добрые дела
0
129
10:05 16.10.2023
В Кропивницком и Миргороде прогремели взрывы
0
142
10:00 16.10.2023
Потери Украины в попытках контрнаступления в 8 раз превышают российские — Путин
0
161
09:32 16.10.2023
Байден не считает, что в палестино-израильском конфликте наступил момент для перемирия
0
217
09:20 16.10.2023
Туск заявил о прекращении эпохи власти в Польше партии Качиньского
0
245
09:05 16.10.2023
Даниэль Нобоа победил на выборах президента Эквадора
0
238
09:00 16.10.2023
Путин назвал чушью западный порядок, основанный на правилах
0
235

Возврат к списку