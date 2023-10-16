Обломки БПЛА нашли в Саратовской области
11:05 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обломки беспилотника обнаружили в поле в Балаковском районе Саратовской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава района Сергей Грачев в своем телеграм-канале.
«Обломки дрона обнаружены на сельскохозяйственных полях в Балаковском районе. Сейчас на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. Известно, что никто не пострадал. Разрушений нет», — написал Грачев.
Он добавил, что все детали произошедшего выясняются.
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