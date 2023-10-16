0
0
44
НОВОСТИ

Обломки БПЛА нашли в Саратовской области

11:05 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обломки беспилотника обнаружили в поле в Балаковском районе Саратовской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава района Сергей Грачев в своем телеграм-канале.

«Обломки дрона обнаружены на сельскохозяйственных полях в Балаковском районе. Сейчас на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. Известно, что никто не пострадал. Разрушений нет», — написал Грачев.

Он добавил, что все детали произошедшего выясняются.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 16.10.2023
Туристический автобус вылетел с дороги в Приморье, два человека погибли
0
49
10:32 16.10.2023
Лидеры ряда стран Ближнего Востока заверили Блинкена, что не хотят эскалации конфликта
0
111
10:20 16.10.2023
Внеблоковый статус Украины для РФ чрезвычайно важен — Путин
0
130
10:07 16.10.2023
Собянин: Москвичи на mos.ru сделали более 250 тыс. пожертвований на добрые дела
0
139
10:05 16.10.2023
В Кропивницком и Миргороде прогремели взрывы
0
152
10:00 16.10.2023
Потери Украины в попытках контрнаступления в 8 раз превышают российские — Путин
0
168
09:32 16.10.2023
Байден не считает, что в палестино-израильском конфликте наступил момент для перемирия
0
226
09:20 16.10.2023
Туск заявил о прекращении эпохи власти в Польше партии Качиньского
0
252
09:05 16.10.2023
Даниэль Нобоа победил на выборах президента Эквадора
0
243
09:00 16.10.2023
Путин назвал чушью западный порядок, основанный на правилах
0
238

Возврат к списку