Обломки БПЛА нашли в Саратовской области

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обломки беспилотника обнаружили в поле в Балаковском районе Саратовской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава района Сергей Грачев в своем телеграм-канале.

«Обломки дрона обнаружены на сельскохозяйственных полях в Балаковском районе. Сейчас на месте работают экстренные службы и правоохранительные органы. Известно, что никто не пострадал. Разрушений нет», — написал Грачев.

Он добавил, что все детали произошедшего выясняются.