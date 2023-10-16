Пять домов в Курске получили повреждения в результате массовой атаки беспилотников

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять домов в Курске получили повреждения в результате массовой атаки украинских беспилотников на город и Курский район в минувшие выходные, сообщил на оперативном совещании правительства Курской области мэр города Игорь Куцак.

«В ночь с субботы на воскресенье над городом работала система ПВО. В единую дежурную диспетчерскую службу Курска поступило 28 сообщений разной направленности. По всем заявленным адресам комиссионно проведено обследование, пообщались с жителями. Пять адресов взяли в работу совместно с фондом капитального ремонта для устранения последствий падения обломков», — сказал Куцак.