В Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфраструктурный объект в городе Никополе Днепропетровской области Украины получил повреждения. Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

«В городе поврежден <…> инфраструктурный объект», — написал он в своем телеграм-канале.

Ночью украинские СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Днепре (ранее — Днепропетровск), Кропивницком (ранее — Кировоград), Миргороде Полтавской области и Хмельницком, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье.