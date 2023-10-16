В Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры
11:32 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инфраструктурный объект в городе Никополе Днепропетровской области Украины получил повреждения. Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
«В городе поврежден <…> инфраструктурный объект», — написал он в своем телеграм-канале.
Ночью украинские СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Днепре (ранее — Днепропетровск), Кропивницком (ранее — Кировоград), Миргороде Полтавской области и Хмельницком, а также в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
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