Запасы газа в Европе достигли максимума за всю историю

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общие запасы газа в ЕС достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 97,89% (на 8,54 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 107,75 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа. Ранее в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю.

Ранее абсолютный максимум заполненности ПХГ ЕС наблюдался 28 октября 2019 года — 97,84%.