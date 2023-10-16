Запасы газа в Европе достигли максимума за всю историю
12:00 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общие запасы газа в ЕС достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 97,89% (на 8,54 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 107,75 млрд куб. м газа. Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа. Ранее в Еврокомиссии рассчитывали достичь таких показателей только к ноябрю.
Ранее абсолютный максимум заполненности ПХГ ЕС наблюдался 28 октября 2019 года — 97,84%.
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