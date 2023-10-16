Более 1 млн жителей Газы вынуждены были покинуть свои дома — ООН

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1 млн человек вынуждены были покинуть свои дома в секторе Газа из-за массированных обстрелов анклава со стороны Израиля. Об этом говорится в заявлении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), опубликованном на его сайте.

«Более 1 млн человек — что составляет почти половину всего населения Газы — вынуждены были покинуть свои дома. При этом около 600 тыс. внутренне перемещенных лиц находятся в центральных районах анклава, а 400 тыс. из них размещены на объектах БАПОР, что в разы превышает наши возможности по оказанию помощи», — подчеркнули в агентстве.

Кроме того, в БАПОР подтвердили гибель 14 своих сотрудников в Газе, указав, что это число не является окончательным и может еще вырасти.