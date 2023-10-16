Число украинцев, признающих усталость Запада от Киева, за год выросло в два раза

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число граждан Украины, которые считают, что Запад устает от Киева и сокращает поддержку, возросло за год в два раза — с 15% до 30%. Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно исследованию, доля тех, кто считает, что Запад устает от Украины, его поддержка ослабевает и партнеры хотят от Киева уступок в конфликте, осенью 2022 года составляла 15%. К октябрю 2023 года число таких граждан значительно возросло и достигло 30%.

По данным опроса, за последний год также возросла доля тех, кто уверен в наличии серьезных конфликтов между политическим руководством Украины и военным командованием — с 14% до 32%.