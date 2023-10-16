Китай готов вместе с Россией защищать справедливость в мире — Ван И

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти готовы вместе с РФ отстаивать справедливость на международной арене, сообща защищать принципы и Устав ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Китай готов вместе с Россией защищать Устав и принципы ООН, выступать в защиту справедливости на международной арене», — заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте китайского внешнеполитического ведомства.