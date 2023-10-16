ХАМАС удерживает почти 200 заложников — представитель Армии обороны Израиля

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники палестинского радикального движения ХАМАС захватили в заложники не менее 199 человек, 291 военнослужащий Армии обороны Израиля погиб. Об этом сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

«Мы проинформировали семьи 199 заложников и 291 погибшего военнослужащего Армии обороны Израиля. Мы прилагаем все усилия, чтобы понять, где в Газе держат пленных. У нас уже есть информация такого рода, и мы не будем наносить удары в тех местах, где они могли бы навредить представителям нашего народа», — приводит его слова армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

«ХАМАС не позволяет жителям Газы бежать на юг сектора Газа. Я еще раз призываю мирных граждан Газы уходить на юг, — подчеркнул Хагари. — ХАМАС уже доказал свою жестокость в отношении к гражданам Израиля, а теперь он демонстрирует то же самое и в отношении жителей Газы и ее окрестностей».