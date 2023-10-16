Композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни

13:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист России, советский и российский композитор Геннадий Гладков, автор музыки к более чем 100 фильмам умер в понедельник на 89-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил его помощник и менеджер Малик Аминов.

«Геннадий Игоревич умер сегодня, место и дата прощания пока не определены, общаемся с родственниками», — сказал собеседник агентства.