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НОВОСТИ

Композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни

13:06 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист России, советский и российский композитор Геннадий Гладков, автор музыки к более чем 100 фильмам умер в понедельник на 89-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил его помощник и менеджер Малик Аминов.

«Геннадий Игоревич умер сегодня, место и дата прощания пока не определены, общаемся с родственниками», — сказал собеседник агентства.

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