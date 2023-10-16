Композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни
13:06 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народный артист России, советский и российский композитор Геннадий Гладков, автор музыки к более чем 100 фильмам умер в понедельник на 89-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил его помощник и менеджер Малик Аминов.
«Геннадий Игоревич умер сегодня, место и дата прощания пока не определены, общаемся с родственниками», — сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 14:12 16.10.2023
- Бюджет РФ не является военным, приоритет отдается соцвопросам — Силуанов
- 14:00 16.10.2023
- С 1 ноября будет повышена экспортная пошлина на нефть
- 13:32 16.10.2023
- ЦБ РФ представил обновленные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб.
- 13:20 16.10.2023
- Все организованные российские туристы вернулись из Израиля в Россию
- 13:00 16.10.2023
- ХАМАС удерживает почти 200 заложников — представитель Армии обороны Израиля
- 12:32 16.10.2023
- Число украинцев, признающих усталость Запада от Киева, за год выросло в два раза
- 12:20 16.10.2023
- Китай готов вместе с Россией защищать справедливость в мире — Ван И
- 12:05 16.10.2023
- Более 1 млн жителей Газы вынуждены были покинуть свои дома — ООН
- 12:00 16.10.2023
- Запасы газа в Европе достигли максимума за всю историю
- 11:32 16.10.2023
- В Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать