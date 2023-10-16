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Все организованные российские туристы вернулись из Израиля в Россию

13:20 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все организованные российские туристы, которые приобретали турпродукт в комплексе, 15 октября вернулись из Израиля в Россию, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин на пресс-конференции в ТАСС.

«Мы можем уже официально заявить, что именно организованные пакетные туристы, которые приобретали в комплексе турпродукт, вчера вернулись в Россию все. Это было чуть больше 100 человек», — сказал Горин.

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