С 1 ноября будет повышена экспортная пошлина на нефть
14:00 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экспортная пошлина на нефть с 1 ноября этого года будет повышена на $2,3 — до $26,2 за тонну, сообщается в телеграм-канале Минфина России.
«Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2023 года повысится на $2,3 и составит $26,2 за тонну», — говорится в сообщении.
По данным министерства, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября 2023 года составила $83,35 за баррель, или $608,4 за тонну. При этом цена нефти North Sea Dated за этот период составила $93,43 за баррель.
Также, согласно данным Минфина, пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится на $0,7 и составит $7,8 за тонну, на темные — на $2,3, до $26,2. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет на 0,7$, до $7,8, прямогонного (нафта) — на $1,3, до $14,4 за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) составит $2,2, пошлина на чистые фракции СУГ — $1,9, в октябре обе эти пошлины были нулевыми. Пошлина на кокс вырастет на $0,2 и составит $1,7 за тонну.
11 октября Госдума приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается расчет бюджетного правила исходя из базовой цены на нефть, установленной на уровне $60 за баррель. Документ является бюджетообразующим и внесен в Госдуму правительством РФ одновременно с проектом федерального бюджета на 2024–2026 годы.
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