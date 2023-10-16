0
0
50
НОВОСТИ

С 1 ноября будет повышена экспортная пошлина на нефть

14:00 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспортная пошлина на нефть с 1 ноября этого года будет повышена на $2,3 — до $26,2 за тонну, сообщается в телеграм-канале Минфина России.

«Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября 2023 года повысится на $2,3 и составит $26,2 за тонну», — говорится в сообщении.

По данным министерства, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 сентября по 14 октября 2023 года составила $83,35 за баррель, или $608,4 за тонну. При этом цена нефти North Sea Dated за этот период составила $93,43 за баррель.

Также, согласно данным Минфина, пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится на $0,7 и составит $7,8 за тонну, на темные — на $2,3, до $26,2. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет на 0,7$, до $7,8, прямогонного (нафта) — на $1,3, до $14,4 за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) составит $2,2, пошлина на чистые фракции СУГ — $1,9, в октябре обе эти пошлины были нулевыми. Пошлина на кокс вырастет на $0,2 и составит $1,7 за тонну.

11 октября Госдума приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается расчет бюджетного правила исходя из базовой цены на нефть, установленной на уровне $60 за баррель. Документ является бюджетообразующим и внесен в Госдуму правительством РФ одновременно с проектом федерального бюджета на 2024–2026 годы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 16.10.2023
Бюджет РФ не является военным, приоритет отдается соцвопросам — Силуанов
0
20
13:32 16.10.2023
ЦБ РФ представил обновленные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб.
0
112
13:20 16.10.2023
Все организованные российские туристы вернулись из Израиля в Россию
0
132
13:06 16.10.2023
Композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни
0
153
13:00 16.10.2023
ХАМАС удерживает почти 200 заложников — представитель Армии обороны Израиля
0
154
12:32 16.10.2023
Число украинцев, признающих усталость Запада от Киева, за год выросло в два раза
0
210
12:20 16.10.2023
Китай готов вместе с Россией защищать справедливость в мире — Ван И
0
202
12:05 16.10.2023
Более 1 млн жителей Газы вынуждены были покинуть свои дома — ООН
0
223
12:00 16.10.2023
Запасы газа в Европе достигли максимума за всю историю
0
235
11:32 16.10.2023
В Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры
0
241

Возврат к списку