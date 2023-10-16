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Бюджет РФ не является военным, приоритет отдается соцвопросам — Силуанов

14:12 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выполнение всех соцбязательств является одним из самых приоритетных бюджетных направлений, как и обороноспособность, но это не военный бюджет, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам на котором, рассматривался проект бюджета на 2024–2026 гг.

«Многие говорят: у нас что теперь, военный бюджет? Нет, коллеги. Да, расходы увеличены на военное направление, но приоритет в расходах бюджета отдается социальным вопросам», — заявил Силуанов. «Поскольку на вопросы социальные в бюджете в своей структуре, в бюджете направление расходов, тратится более 30% всех расходов. Если быть точным, 30,5%. Поэтому приоритет социальных расходов и повышенных социальных расходов, связанных с индексациями, пособиями и так далее, заложен в безусловном порядке», — отметил он.

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