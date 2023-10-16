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Израиль заявил Украине, что визит Зеленского в страну пока неуместен — СМИ

14:32 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский изъявлял желание посетить Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, однако израильская сторона дала понять Киеву, что такой визит в настоящий момент был бы несвоевременным. Об этом сообщил израильский портал Ynet.

По его информации, украинский президент, на прошлой неделе посетивший Европу, хотел прибыть в Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который в понедельник второй раз с начала обострения конфликта приезжает в еврейское государство. Однако израильская сторона заявила Украине, что сейчас для такого визита Зеленского «неподходящее время», утверждает Ynet.

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