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ВС РФ отразили десять атак ВСУ на купянском направлении — МО РФ

15:00 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка «Запад» в течение суток отразила десять атак штурмовых групп ВСУ. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

«На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены десять атак штурмовых групп 68-й егерской, 32-й, 44-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Новоегоровка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 112-й бригады территориальной обороны, 14-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Петропавловки, Купянска, Петровского. «Противник потерял до 85 украинских военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины, орудие Д-20, а также 2 самоходные артиллерийские установки 2С1 „Гвоздика“ — подчеркнули в министерстве.

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