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НОВОСТИ

Асад и Путин высказались за немедленную доставку помощи в Газу

15:12 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сирии Башар Асад провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия главы арабской республики в своем телеграм-канале.

Согласно сообщению, в разговоре лидеры двух стран «подчеркнули необходимость незамедлительной доставки гуманитарной помощи мирным жителям сектора».

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