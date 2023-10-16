Медведев указал на «деменцию» Байдена, комментируя желание лидера США «подавить Путина»
15:32 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя желание президента США Джо Байдена «подавить» российского лидера Владимира Путина, выразил уверенность, что этого не произойдет, в том числе и из-за «деменции» Байдена.
«Байден объявил о своем желании баллотироваться в президенты, объединить всю Европу и „свергнуть“ президента России, „где он не сможет причинить тех неприятностей, которые он причинял“, — написал политик в своем телеграм-канале.
Медведев с сарказмом заметил: «Итак, вот в чем заключается миссия президента США! И раньше мы наивно думали, что это делается для обеспечения процветания американцев». «В любом случае, ничего из этого не произойдет. Одна из причин заключается в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция — полезная вещь», — заключил замглавы СБ РФ.
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