ПВО РФ за сутки сбила два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО РФ за сутки сбили два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области», — говорится в сообщении.