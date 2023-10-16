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НОВОСТИ

ПВО РФ за сутки сбила два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25

16:00 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО РФ за сутки сбили два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

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