Путин дал старт движению по ряду дорожных объектов, в том числе в Мариуполе
16:12 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин из резиденции Ново-Огарево дал старт движению по новым или отремонтированным дорожным объектам в пяти регионах. Церемония прошла по видеосвязи, на местах в ней приняли участие руководители субъектов Федерации.
Вице-премьер Марат Хуснуллин после выступлений глав регионов доложил о готовности к открытию объектов и попросил президента дать разрешение. «Разрешаю, — дал команду Путин. — Поехали».
После того как машины торжественно проехали по открывшимся трассам, президент обратился к участникам церемонии: «Я еще раз всех поздравляю с сегодняшним событием. Всех, но прежде всего тех, кто стоит на заднем плане, за спинами руководителей строек, руководителей регионов. Хочу поздравить прежде всего тех, чьими руками реализуются эти огромные планы».
«Хочу поздравить вас с сегодняшним результатом и выразить уверенность в том, что мы сделаем еще больше», — указал президент.
В числе открытых объектов — отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе Донецкой Народной Республики, мост через реку Свирь в Ленинградской области, отремонтированные участки автодорог Р-217 «Кавказ» в Дагестане и Р-242 Пермь — Екатеринбург в Свердловской области и транспортные развязки на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае.
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