Доля атомной энергетики в мире к 2050 г. может вырасти с текущих 10% до 20% — Новак

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер России Александр Новак ожидает увеличения доли атомной энергетики в мировом энергобалансе к 2050 году с текущих 10% до 20%. Об этом он сказал в интервью журналисту Марине Ким. Кадры были показаны в эфире телеканала «СоловьевLIVE».

«На сегодняшний день доля атомной генерации — примерно около 10% в общем энергетическом балансе. Я думаю, что к 2050 [году] процентов на 20, может быть, не больше», — сказал он.