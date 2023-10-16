Доля атомной энергетики в мире к 2050 г. может вырасти с текущих 10% до 20% — Новак
16:32 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-премьер России Александр Новак ожидает увеличения доли атомной энергетики в мировом энергобалансе к 2050 году с текущих 10% до 20%. Об этом он сказал в интервью журналисту Марине Ким. Кадры были показаны в эфире телеканала «СоловьевLIVE».
«На сегодняшний день доля атомной генерации — примерно около 10% в общем энергетическом балансе. Я думаю, что к 2050 [году] процентов на 20, может быть, не больше», — сказал он.
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