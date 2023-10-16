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ВСУ не достигли успеха в контрнаступлении, ВС РФ улучшили свои позиции — Шойгу

17:00 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины не добились успеха во время контрнаступления, в то время как Вооруженные силы РФ смогли улучшить свое тактическое положение. Об этом заявил на совещании у президента РФ Владимира Путина министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Попытки противника на разных направлениях проводить наступательные действия — на всех направлениях практически они сталкиваются с нашей активной обороной, на многих участках нам удается улучшить тактическое положение, нигде фактически не допущено какое-либо продвижение. У нас пройдена весенняя наступательная кампания, которую планировали украинские власти, летняя, теперь уже осенняя. И ни в одной этой кампании им успеха достичь не удалось», — сказал министр.

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